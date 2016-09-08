Сборная Индии готова приехать на российскую Паралимпиаду

В ночь на 8 сентября в Рио-де Жанейро состоялось открытие Паралимпийских игр. Несколькими часами ранее в Москве открылись альтернативные соревнования для спортсменов, которых не допустили до паралимпийских стартов. Состязания российских атлетов пройдут в Подмосковье: на базе учебно-тренировочного центра «Новогорск» и базе «Озеро Круглое» выступят пловцы. Всего на российской Паралимпиаде будет представлено 18 видов спорта, а в мероприятиях примут участие 263 атлета.

Однако, по информации «Известий», существует вероятность, что российским спортсменам удастся помериться силами и с иностранными коллегами. После завершения Паралимпийских игр в Рио спортсмены из нескольких стран могут собраться в России, чтобы посоревноваться с нашими атлетами. Подобного развития событий не исключает вице-президент Паралимпийского комитета России, депутат Государственной думы Олег Смолин.

— Как вы понимаете, такие вопросы решаются на более высоком уровне, — сказал «Известиям» Олег Смолин. — Возможно, в ближайшее время появится какая-то информация по этому поводу.

Что касается стран, представители которых могли бы приехать на российскую Паралимпиаду, то ранее в СМИ активно муссировалась информация относительно китайской сборной. Однако, как удалось выяснить «Известиям», Китай — не единственная страна, готовая поддержать альтернативные паралимпийские старты в нашей стране. В беседе с корреспондентом «Известий» вице-президент Паралимпийского комитета Индии Гуршаран Сингх заявил, что индийские спортсмены с удовольствием приедут на российские Паралимпийские игры.

— Индия с удовольствием примет участие в альтернативных Паралимпийских играх, — сказал Гуршаран Сингх. — Но это произойдет при условии, если Международный паралимпийский комитет не наложит на нас санкции. А в целом мы желаем удачи российскому правительству в организации вышеупомянутых альтернативных Игр.

Напомним, до Паралимпийских игр в Рио не был допущен ни один российский атлет. Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить отечественных спортсменов после публикации доклада Ричарда Макларена, рассказавшего о якобы существующих в России грубых нарушениях в системе антидопинга.

Но если на Олимпиаде из-за подобных обвинений российская команда была сокращена на одну треть, то паралимпийцы получили полный запрет на участие в соревнованиях. В результате 300 российских спортсменов потеряли право выступить в Рио. Попытки вернуть возможность участия в Играх через всевозможные суды (CAS, высший федеральный суд в Швейцарии и суд города Бонн) не увенчались успехом.

В России отстранение спортсменов подвергли жесткой критике. Не остались в стороне и другие государства. Так, белорусские атлеты в знак солидарности приняли решение нести на церемонии открытия Паралимпиады вместе со своим флагом и российский флаг. А в Азербайджане отказались от российских квот, выделенных после их перераспределения.

Западные страны, наоборот, ожидаемо поддержали подобное решение и в связи с отстранением российских атлетов расширили свои заявки. К примеру, в составе сборной США прибавилось 22 участника, а в команде Австралии — девять человек.

Интересно, что сборная России на летних Паралимпийских играх традиционно входит в список фаворитов. Например, на соревнованиях в Лондоне 2012 года наша сборная со 102 медалями (36 золотых, 38 серебряных и 28 бронзовых наград) заняла второе общекомандное место в неофициальном зачете. Российской команде удалось обойти даже британцев, которые являлись хозяевами Паралимпиады. Лучше нашей сборной выступили лишь атлеты из Китая.

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