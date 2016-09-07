Путин: до конца сентября следует утвердить план борьбы с чумой

Президент России Владимир Путин на совещании с членами кабмина поручил правительству до конца сентября утвердить план по борьбе с африканской чумой свиней (АЧС). Аркадий Дворкович считает, что для этого следует срочно сократить популяцию диких кабанов.

Глава государства указал, что срок поручения по организации мер по борьбе с АЧС уже истек. «Сегодня уже 7 сентября, а мы договорились о том, что такие предложения будут подготовлены до 1 сентября», — приводит ТАСС слова Владимира Путина.

Владимир Путин по этому вопросу также сказал: «Вы просили меня с китайскими коллегами поговорить с тем, чтобы для нас был открыт китайский рынок, очень перспективный и большой. Но есть проблемы, которые для этого мы должны решить, не только для организации экспорта, но и для повышения качества продукции внутри страны». Президент подчеркнул важность мер по борьбе с распространением инфекционных заболеваний среди животных, в том числе с африканской чумой свиней.

Обсуждая этот вопрос, вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сказал, что в ряде регионов РФ необходимо существенно сократить или полностью уничтожить популяцию диких кабанов. Это одна из мер борьбы с АЧС, которая, по мнению Дворковича, является одной из главных угроз для развития свиноводства в России и мешает экспорту свинины.

Ранее «Известия» публиковали интервью с торговым советником евразийского отделения министерства коммерции Китая Лю Сюэсуном, который рассказал об увеличении товарооборота Китая и России в 2016 году на 1,8% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Вместе с тем он заметил, что, хотя 1 июля 2016 года был снят запрет на мясо птицы в связи с окончанием эпидемии птичьего гриппа, по свинине и говядине условий для снятия ограничений пока нет, поскольку в Белоруссии были зафиксированы случаи заражения африканской чумой.

