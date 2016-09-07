Мизулина выступила за отмену срока давности по преступлениям педофилов

Скандал вокруг московской школы № 57, где на протяжении 16 лет учитель истории развращал учениц, и заявление детского омбудсмена Павла Астахова о необходимости отмены в УК РФ срока давности за преступления, совершенные против половой неприкосновенности несовершеннолетних, прокомментировала сенатор Елена Мизулина. Мизулина заявила, что педофилы не могут отказаться от своих «привычек» на протяжении многих лет, поэтому необходимо ужесточить законодательство к лицам, посягнувшим на половую неприкосновенность детей.

«Вопиющие факты, которыми обрастает скандал вокруг 57-й школы, действительно в очередной раз убеждают нас в том, что педофил не способен отказаться от своих „привычек“ на протяжении многих и многих лет», — высказалась Елена Мизулина.

«Я уже много лет говорю о необходимости ужесточения наказания за сексуальные преступления и об ужесточении законодательства в целом по отношению к лицам, посягнувшим на половую неприкосновенность детей. Я поддерживаю позицию уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Необходимо пересмотреть сроки давности привлечения к уголовной ответственности по всем преступлениям, совершенным педофилами», — добавила сенатор. Мизулина обратила внимание, что единичным случаем послужной список педофила не ограничивается, а жертвами преступника за десятилетия становятся многие дети.

«И даже если вина установлена, правоохранительные органы вынуждены освобождать преступника на основании истечения срока давности. Педофилы, конечно, об этом знают и пользуются этим, скрываясь и затягивая следственный процесс. Наличие срока давности работает на них», — считает Мизулина.

«Известия» ранее писали, что 5 сентября следователи начали доследственную проверку после скандала в школе № 57.

