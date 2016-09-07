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Путин проведет совещание по применению ОПК в гражданском производстве

Президент России, в ходе поездки в Тульскую область, также ознакомится с новыми разработками оборонных предприятий страны

Президент России Владимир Путин в четверг, 8 сентября, в Туле проведет совещание по вопросам использования потенциала ОПК в производстве продукции гражданского назначения. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Восьмого сентября 2016 года состоится рабочая поездка Владимира Путина в Тульскую область. На площадке одного из крупных предприятий российского ВПК — научно-производственного объединения «СПЛАВ» — глава государства проведет совещание по вопросам использования потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации президента.

В материале отмечается, что глава государства также ознакомится с экспозицией, на которой будут представлены новые гражданские разработки оборонных предприятий России.

Кроме того, в ходе поездки Владимир Путин примет участие в церемонии открытия Тульского суворовского военного училища, а также посетит музей-усадьбу Льва Толстого «Ясная поляна», где встретится с представителями общественности Тульской области.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Путин проведет совещание по применению ОПК в гражданском производстве

Президент России, в ходе поездки в Тульскую область, также ознакомится с новыми разработками оборонных предприятий страны

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