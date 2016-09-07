Улюкаев попросил Путина сделать в Арктике ТОРы и свободные порты

Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой распространить на Арктику режим ТОРов и свободных портов.

По словам Улюкаева, такие меры нужны для того, чтобы максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы. Об этом передает «РИА Новости».

«Предлагается использование тех форм поощрения развития, которые существуют, — свободный порт и территории опережающего развития, индустриальные парки и так далее», — сказал глава Минэкономразвития.

Улюкаев уточнил, что его ведомство выступает с инициативой и просит Путина принять решение о возможности, во-первых, распространения режима территории опережающего социально-экономического развития на арктическую зону уже с 2017 года.

«Мы и так эти особые условия распространим на всю страну. И это хорошо. Но тогда нам нужно будет для Дальнего Востока делать еще что-то, потому что нам нужно, чтобы этот абсолютный приоритет развития Дальнего Востока был привлекательным для участников экономической деятельности», — ответил Улюкаеву президент.

Министр в ответ на это уточнил, что это и есть магистральный путь развития.

«И второе — это режим свободного порта, который опять на Дальнем Востоке работает, во Владивостоке еще на пять портов Дальнего Востока распространяется, на опорные порты Северного морского пути», — уточнил он.

По словам Улюкаева, это напрямую связано с портами Дальнего Востока, так как транзит через Северный морской путь предполагает использование возможностей этих портов и портов бассейна Северного Ледовитого океана.