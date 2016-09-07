ВВС РФ пополнятся как минимум одной эскадрильей Т-50

В среду на форуме «Армия-2016» замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил о закупках не менее одной эскадрильи истребителей пятого поколения Т-50 (ПАК ФА) в первой партии в 2017 году.

«По плану серийное производство начнется в 2017 году. В первой партии мы закупим не менее одной эскадрильи этих самолетов», — приводит слова Юрия Борисова «РИА Новости».

«Известия» уже писали про перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации Т-50 (ПАК ФА). Это многоцелевой истребитель пятого поколения. Широкое применение в его конструкции композиционных материалов на основе углепластика существенно снижает его радиолокационную заметность. Истребитель оснащен принципиально новым комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой, что позволяет ему не только обнаруживать наземные и воздушные цели, но и решать задачи навигации, опознавания, радиоэлектронной разведки и противодействия.



Первый публичный показ истребителя состоялся в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в Жуковском.

Напомним, что форум «Армия-2016» проходит в подмосковной Кубинке с 6 по 11 сентября. На 7 сентября Минобороны России подписало в его рамках 17 долгосрочных контрактов на сумму более 130 млрд рублей, сообщил сегодня замминистра обороны РФ Юрий Борисов.

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