Москва: действия Турции могут осложнить обстановку в Сирии

Москва выразила обеспокоенность продвижением турецкой армии вглубь сирийской территории. Действия Анкары нелегитимны и осуществляются без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, считают в МИДе.

Действия Турции ставят под сомнение суверенитет и территориальную целостность Сирии, говорится в заявлении МИДа.

«МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии. Обращаем внимание на то, что эти действия осуществляются без согласования с легитимными сирийскими властями и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН. Тем самым ставятся под сомнение суверенитет и территориальная целостность Сирийской Арабской Республики», ­ — отмечается в документе.

Москва призывает Анкару поставить задачи по формированию устойчивого характера режима прекращения боевых действий и преодоления кризиса в Сирии выше сиюминутных военно-тактических целей.

«Известия» ранее писали, что президент Турции Эрдоган заявил о готовности вместе с США освободить Ракку от ИГИЛ.

