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В США на 101-м году умер режиссер Мартинсон, снявший фильм о Бэтмене

Он также снял известные сериалы «Мэверик», «Миссия невыполнима» и «Чудо-женщина»

Фото: youtube.com

Голливудский режиссер Лесли Х. Мартинсон скончался в США на 101-м году жизни. Он прославился созданием фильма и сериала о Бэтмене с Адамом Уэстом в главной роли. Об этом сообщили в семье покойного.

Лесли Х. Мартинсон умер от старости в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, в субботу, пишет New York Times.

До войны Мартинсон работал газетным журналистом. Писать сценарии для MGM он начал в 1936 году, а потом стал работать в кинокомпании как режиссер.

Во время Второй мировой войны кинематографист служил на Тихом океане, на Фиджи.

Телевизионные сериалы режиссер начал снимать в 1950-е годы. В 1966 году появился его фильм «Бэтмен». Мартинсон снял и такие известные сериалы, как «Мэверик», «Миссия невыполнима» и «Чудо-женщина», пишет сайт «Комсомольской правды».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В США на 101-м году умер режиссер Мартинсон, снявший фильм о Бэтмене

В США на 101-м году умер режиссер Мартинсон, снявший фильм о БэтменеОн также снял известные сериалы «Мэверик», «Миссия невыполнима» и «Чудо-женщина»

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