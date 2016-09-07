Онищенко призвал запретить вейпы

Ранее в Москве предложили запретить «парить» в общественных местах
Помощник премьер-министра РФ, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что вейпы нужно запретить.
По словам Онищенко, сейчас из-за агрессивной рекламы становятся все популярнее безалкогольное пиво и электронные сигареты.
«Наблюдается ренессанс в виде того, что в наши страны снова вернулась агрессивная реклама пива, якобы безалкогольного, то же самое, когда имитируется процесс курения, привычка, когда наряду с паровыми выпускают и кассеты с никотином. Это все равно, что насвай, который вдруг оказался в нашем российском законодательстве», - сказал он.
По мнению помощника премьера, даже такие виды курения стоит запрещать.
«Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать», - заявил Онищенко РИА Новости.
Ранее «Известия» писали, что Московская городская дума проведет опрос среди жителей столицы об отношении к курении вейпов. По итогам этого опроса может быть внесен законопроект о запрете их использования в общественных местах.
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