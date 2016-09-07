Где смотреть праздничный салют на День города в Москве. Карта

Фейерверки в День города пройдут на 32 площадках
В Москве 10 и 11 сентября пройдет День города. В этом году российская столица отмечает 869-летие.
Традиционно одним из центральных событий Дня города станет праздничный салют. Фейерверки озарят небо над Москвой 10 сентября в 22.00. Шоу продлится 5 минут. В этом году салюты будут музыкальными.
Праздничный салют в этому году пройдет на 32 площадках. Фейерверки можно будет посмотреть на 12 традиционных точках запуска, а также в 20 городских парках.
Накануне праздника «Известия» подготовили для своих читателей подробную карту с указанием мест, где можно посмотреть фейерверки.
Фейерверки в этом году будут необычные, в их концепцию заложено много фигур. В небе над Москвой расцветут разноцветные букеты из лилий, ромашек и пионов.
Завершится праздничный салют композицией «Золотая Москва». Одновременно на небе засияет множество золотых и серебряных корон и водопадов, пересекающихся на разных уровнях.
Пожарную безопасность во время праздничных фейерверков обеспечат 60 человек личного состава ГУ МЧС России по Москве и 12 единиц пожарно-спасательной техники.
В местах запуска салютов движение автомобилей будет временно перекрыто, сообщает телеканал «360».
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