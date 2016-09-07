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Шерпа РФ в G20 рассказала о популярности Путина на саммите в КНР

Светлана Лукаш отметила, что много участников и волонтеров форума искали встречи с президентом РФ, чтобы пожать руку и сделать селфи

Президент России Владимир Путин был одним из самых популярных мировых лидеров на саммите «двадцатки» в китайском Ханчжоу. Об этом сообщила шерпа РФ в G20 Светлана Лукаш.

«Много участников саммита и волонтеров использовали моменты, когда президент Путин перемещался из одного помещения в другое, чтобы поздороваться, пожать руку и сфотографироваться», — цитирует слова Лукаш агентство ТАСС.

Она отметила, что, судя по количеству желающих сделать селфи с российским лидером, «популярность президента Путина по сравнению с предыдущим саммитом «двадцатки» в Австралии не снизилась».

Она также рассказала о встрече Путина с председателем КНР Си Цзиньпинем. По ее словам, переговоры прошли в теплой и откровенной обстановке.

«Сначала наши лидеры обсуждали вопросы в более расширенном формате, с широким участием бизнеса, потом долго общались вдвоем», — сказала Лукаш.

Она сообщила, что стороны обсудили весь круг вопросов двусторонних отношений, а также повестки саммита.

Лукаш подчеркнула, что президент РФ, по собственному признанию, высоко оценил свое взаимодействие с лидером КНР.

Саммит «двадцатки» прошел 4–5 сентября в городе Ханчжоу. Основной темой форума стало построение в мире инновационной экономики.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Шерпа РФ в G20 рассказала о популярности Путина на саммите в КНР

Светлана Лукаш отметила, что много участников и волонтеров форума искали встречи с президентом РФ, чтобы пожать руку и сделать селфи

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