Семь человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ленобласти

Семь человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Возле Кингисеппа ДТП с участием микроавтобуса и фуры, в микроавтобусе погибли семь человек, в том числе двое детей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».



Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация уточняется.