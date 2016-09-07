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Семь человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ленобласти

Один человек выжил

Семь человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.

«Возле Кингисеппа ДТП с участием микроавтобуса и фуры, в микроавтобусе погибли семь человек, в том числе двое детей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».

Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация уточняется.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Семь человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ленобласти

Один человек выжил

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