Семь человек погибли в ДТП с фурой и микроавтобусом в Ленобласти

Один человек выжил
Семь человек, в том числе двое детей, погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. Об этом сообщил источник в экстренных службах региона.
«Возле Кингисеппа ДТП с участием микроавтобуса и фуры, в микроавтобусе погибли семь человек, в том числе двое детей», — приводит его слова агентство «РИА Новости».
Обстоятельства ДТП выясняются. Дальнейшая информация уточняется.
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