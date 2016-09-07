Экологи сообщили о росте популяции серых китов на Сахалине

Эти данные приводятся в докладе Международного союза охраны природы (МСОП), Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных
Количество серых китов, занесенных в Красную книгу, за последние 12 лет значительно увеличилось. Как следует из совместного доклада Международного союза охраны природы, Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных, в увеличении роста популяции серых китов есть заслуга нефтяников и экологов.
По данным экспертов, нефтяники при участии экологов ограничили воздействие вредного эффекта добычи нефти и газа на серых китов.
Сотрудники нефтедобывающей отрасли выполнили более 90% предписаний по сохранению серых китов, отмечается в докладе. В итоге популяция ежегодно увеличивалась на 3−4% в год. Специалисты Международного союза охраны природы на пять лет намерены продлить соглашение с Sakhalin Energy для выработки рекомендаций для этой компании в 2017–2021 годах.
Промысел серых китов запрещен с 1947 года в связи с угрозой полного уничтожения этого вида млекопитающих.
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