Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Наука   |     |   написать авторам

Экологи сообщили о росте популяции серых китов на Сахалине

Эти данные приводятся в докладе Международного союза охраны природы (МСОП), Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных

Количество серых китов, занесенных в Красную книгу, за последние 12 лет значительно увеличилось. Как следует из совместного доклада Международного союза охраны природы, Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных, в увеличении роста популяции серых китов есть заслуга нефтяников и экологов.

По данным экспертов, нефтяники при участии экологов ограничили воздействие вредного эффекта добычи нефти и газа на серых китов.

Сотрудники нефтедобывающей отрасли выполнили более 90% предписаний по сохранению серых китов, отмечается в докладе. В итоге популяция ежегодно увеличивалась на 3−4% в год.  Специалисты Международного союза охраны природы на пять лет намерены продлить соглашение с Sakhalin Energy для выработки рекомендаций для этой компании в 2017–2021 годах.

Промысел серых китов запрещен с 1947 года в связи с угрозой полного уничтожения этого вида млекопитающих.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Экологи сообщили о росте популяции серых китов на Сахалине

Эти данные приводятся в докладе Международного союза охраны природы (МСОП), Всемирного фонда дикой природы и Международного фонда защиты животных

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке