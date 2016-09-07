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Суд в Швеции вынесет решение об аресте Ассанжа в пятницу

Адвокаты основателя WikiLeaks обжалуют ордер на его арест по подозрению в изнасилованиях

Решение апелляционного суда по поводу ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, как ожидается, будет объявлено в пятницу, 9 сентября. Об этом на пресс-конференции в Стокгольме сообщила прокурор Марианн Ню.

В Швеции Ассанж подозревается в изнасиловании двух женщин, заявления от которых поступили летом 2010 года. В декабре того же года Ассанж был задержан в Лондоне по запросу шведских правоохранительных органов.

В 2012 году Ассанж обратился в посольство Эквадора в Великобритании с просьбой о политическом убежище из опасений, что Швеция может выдать его США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С тех пор Ассанж ни разу не покидал посольство.

Шведская прокуратура пока не допросила Ассанжа, в том числе и из-за растянувшейся по времени переписки между властями Швеции и Эквадора по поводу правовых моментов в организации допроса.

В мае окружной суд Стокгольма оставил в силе ордер на арест Ассанжа, выданный шведской прокуратурой. Адвокаты обжаловали это решение в апелляционном суде.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Суд в Швеции вынесет решение об аресте Ассанжа в пятницу

Адвокаты основателя WikiLeaks обжалуют ордер на его арест по подозрению в изнасилованиях

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