Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

В Москве открылись всероссийские соревнования паралимпийцев

Торжественная церемония прошла в Crocus City Hall

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Торжественная церемония начала Открытых всероссийских соревнований прошла в Москве в концертном зале Crocus City Hall в среду.

В состязаниях, которые входят в программу летней Паралимпиады, будут участвовать более 260 атлетов, сообщает ОТР.

Спортсмены, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за решения Международного паралимпийского комитета (МПК), прошли парадом во время церемонии по концертному залу.

Зал стоя приветствовал появление спортсменов. По окончании парада прошел праздничный концерт.

В соревнованиях 263 спортсмена будут состязаться по семи видам спорта, мастер-классы пройдут еще по 11 видам.

Сами соревнования пройдут в учебно-тренировочном центре «Новогорск», центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» и центре спортивной подготовки «Крылатское».

Напомним, 7 августа члены Международного паралимпийского комитета приняли единогласное решение отстранить Паралимпийский комитет России. Он потерял все привилегии членства в международной организации. Президент IPC Филип Крэйвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов. 

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.

Открытые всероссийские соревнования продлятся до 10 сентября. Победители и призеры получат денежные награды, которые были предусмотрены для победителей Паралимпиады.

Читайте далее:

«Матч ТВ» не будет вести трансляции с Паралимпийских игр в Рио

Подписывайтесь на канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Москве открылись всероссийские соревнования паралимпийцев

В Москве открылись всероссийские соревнования паралимпийцевТоржественная церемония прошла в Crocus City Hall

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Сергей Лисин

спортсмен

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке