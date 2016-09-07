В Москве открылись всероссийские соревнования паралимпийцев

Торжественная церемония начала Открытых всероссийских соревнований прошла в Москве в концертном зале Crocus City Hall в среду.

В состязаниях, которые входят в программу летней Паралимпиады, будут участвовать более 260 атлетов, сообщает ОТР.



Спортсмены, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро из-за решения Международного паралимпийского комитета (МПК), прошли парадом во время церемонии по концертному залу.



Зал стоя приветствовал появление спортсменов. По окончании парада прошел праздничный концерт.

В соревнованиях 263 спортсмена будут состязаться по семи видам спорта, мастер-классы пройдут еще по 11 видам.



Сами соревнования пройдут в учебно-тренировочном центре «Новогорск», центре спортивной подготовки «Озеро Круглое» и центре спортивной подготовки «Крылатское».

Напомним, 7 августа члены Международного паралимпийского комитета приняли единогласное решение отстранить Паралимпийский комитет России. Он потерял все привилегии членства в международной организации. Президент IPC Филип Крэйвен заявил, что участники российской паралимпийской сборной не смогут выступить на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, поскольку существуют доказательства, что во время олимпийских стартов в Сочи проводилась подмена допинг-проб спортсменов.

25 августа президент России Владимир Путин сообщил, что в России пройдут специальные соревнования для спортсменов, не допущенных до Паралимпиады в Рио. При этом призовые будут сопоставимы с олимпийскими.



Открытые всероссийские соревнования продлятся до 10 сентября. Победители и призеры получат денежные награды, которые были предусмотрены для победителей Паралимпиады.



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