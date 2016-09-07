СКР возбудил уголовные дела после двух спецопераций в Дагестане

СК России по Республике Дагестан возбудил несколько уголовных дел по итогам спецопераций в Махачкале и Избербаше, в ходе которых были нейтрализованы шесть боевиков.



«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц»)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



Уничтоженные боевики были причастны к ряду дерзких преступлений. В частности, они участвовали в нападении на сотрудников ДПС в августе 2016 года и попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше, а также расстреле жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Расследование продолжается.