«Федуну стоит чаще спускаться в раздевалку к игрокам «Спартака»

Именитый польский вратарь Войцех Ковалевски, защищавший цвета московского «Спартака» с 2003 по 2008 год, дал эксклюзивное интервью «Известиям», в котором поделился своими впечатлениями от игры красно-белых в новом сезоне, порассуждал о тренерских перестановках в московском клубе и поддержал выбор руководителей Российского футбольного союза (РФС) в пользу Станислава Черчесова.



— Следите ли вы за российским чемпионатом и, в частности, за «Спартаком»?

— Последнее время, к сожалению, мне не слишком часто удается посмотреть матчи в РФПЛ, но я стараюсь быть в курсе всех событий. Безусловно, я знаю, что «Спартак» сейчас идет на первом месте в турнирной таблице, и при этом красно-белые демонстрируют хорошую игру. Впечатлен таким успешным стартом москвичей в чемпионате страны, но хочу призвать всех болельщиков клуба, а также самих футболистов не спешить делать далеко идущие выводы, не расслабляться и не обращать внимания на место в таблице. Мы все знаем, что уже на протяжении многих лет спартаковцы никак не могут добиться самой главной составляющей успеха — стабильности. Команда может хорошо начать сезон, но провалиться в середине или в концовке. Впереди — очень длинный сезон, много матчей, поэтому никаких шапкозакидательских настроений быть не должно.

— Повлияли ли на столь удачный старт «Спартака» в первенстве страны перестановки на тренерском мостике?

— Очевидно, что Массимо Каррера — отличный тренер, профессионал. Он хорошо знает свое дело и дает результат буквально с первых матчей у руля команды. Однако убежден, что большая заслуга в этом предыдущего тренерского штаба красно-белых во главе с Дмитрием Аленичевым. Во многом благодаря именно Аленичеву и его помощникам «Спартак» показывает сейчас тот футбол, который мы видим. Что же касается Карреры, то на пользу команде пошел тот факт, что итальянский специалист присоединился к красно-белым за месяц до старта сезона — он успел влиться в коллектив, в рабочий процесс.

— Что, на ваш взгляд, не получилось у Дмитрия Аленичева в «Спартаке»?

— Дима Аленичев — настоящий спартаковец, и я уверен, что он всегда желал и желает клубу только самого лучшего. К сожалению, в какой-то момент у команды произошел игровой спад. Последней каплей стал вылет красно-белых из Лиги Европы на старте сезона. Возможно, где-то Аленичеву не хватило тренерского опыта. Надеюсь, что его дальнейшая тренерская карьера сложится более успешно. Может быть, когда-нибудь он еще вернется в «Спартак» на должность главного тренера и добьется успеха.

— В этом году главные конкуренты «Спартака» — «Зенит» и ЦСКА — ослаблены. Поможет ли это «Спартаку» в борьбе за титул?

— Действительно, и «Зенит», и ЦСКА потеряли в минувшее межсезонье своих ключевых футболистов, вокруг которых строилась игра. Но я не думаю, что игроки и тренеры «Спартака» будут обращать на это внимание. Более того, я уверен, что этого не произойдет. В клубе собраны профессионалы, которые должны и будут заботиться исключительно об уровне своей игры. Нет смысла оглядываться на соперников. Необходимо сконцентрироваться на собственном выступлении, уровне подготовки. Тогда можно будет добиться положительного результата.

— «Спартаку» по силам в этом сезоне завоевать чемпионство?

— Вы знаете, в начале каждого нового сезона меня спрашивают об этом, и обычно я говорю, что «Спартак» может, должен и обязательно станет чемпионом. Но в этот раз я хочу сделать исключение и воздержаться от каких-либо оценок и прогнозов. Чтобы не сглазить. Время покажет.

— Многие болельщики «Спартака» винят в неудачах клуба его владельца Леонида Федуна. Что можете сказать о нем как об управленце?

— Мне сложно расценивать его управленческие качества, так как мне нечасто доводилось общаться с ним лично. Но я запомнил Леонида Арнольдовича как очень хорошего и щедрого человека. Иногда он спускался к нам в раздевалку после матчей, посещал тренировки на базе, общался с игроками, тренерами. Помню, как несколько раз он организовывал встречи с командой в неформальной обстановке, приглашал всех футболистов, тренеров. Для нас, игроков, очень важно, когда высшее руководство постоянно находится с нами в контакте. Не знаю, как с этим обстоят дела в «Спартаке» сегодня, но я уверен, что для повышения командного духа, для сплоченности в коллективе руководителю клуба стоит больше времени уделять своим подопечным. Что касается болельщиков, то я не знаю, почему они винят в неудачах команды Леонида Федуна. У красно-белых недавно появился роскошный стадион, у клуба есть постоянное финансирование.

— Вас очень любят спартаковские болельщики, всегда тепло о вас отзываются. Может быть, хотите им что-нибудь сказать?

— Пользуясь случаем, хочу передать им огромный привет, а также пожелать успехов их любимой команде, к которой также испытываю теплые чувства, всегда поддерживаю и переживаю. Я всегда старался играть на поле так, как поддерживали меня фанаты. Никогда не забуду время, проведенное в «Спартаке». Очень скучаю по команде и болельщикам. Надеюсь, скоро мне удастся посетить Москву и вживую посмотреть матчи «Спартака» на стадионе.

— Недавно сборную России возглавил Станислав Черчесов, с которым вам довелось работать в «Спартаке». Насколько подходит его кандидатура нашей национальной команде?



— Считаю, что руководители РФС сделали правильный выбор, назначив на пост наставника сборной страны Черчесова. На мой взгляд, Станислав Саламович — идеальный вариант для национальной команды России на сегодняшний день. Он уже не раз доказывал свой профессионализм на клубном уровне. Привел к чемпионству польскую «Легию». Черчесов хорошо знаком с российским футболом и игроками, так как на протяжении многих лет работал в России. Он бывает жестким, требовательным, иногда у него возникают неприятные конфликтные ситуации с отдельными игроками, но при этом он дает результат. Уверен, Черчесов хорошо подготовит сборную России к домашнему чемпионату мира в 2018 году и ваша национальная команда выступит на нем удачно.

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