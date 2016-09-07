Путин потребовал не затягивать с компенсацией пострадавшим в Приморье

Президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. Глава государства поручил максимально оперативно реагировать на ситуацию с наводнением в Приморском крае и быстро дать оценку ущерба, как только спадет уровень воды. Президент также обсудил с членами правительства расширение территории России в Арктике и борьбу с африканской чумой свиней.

В Приморье Владимир Путин уже проводил совещание по ситуации с паводками, когда принимал участие в Восточном экономическом форуме. Тогда же в облете пострадавших территорий участвовал министр социального развития Максим Топилин, который по возвращению в кампус на острове Русский показывал журналистам фотографии с мест подтопления. Режим чрезвычайной ситуации в крае и федеральный уровень реагирования сохраняются - уровень воды в реке Уссури вновь пошел вверх.

- В настоящее время работает группировка сил свыше 19 тысяч человек, 1150 единиц техники. В соответствии с вашим указанием мы создали резерв в 1800 человек. Подтоплено более 40 населенных пунктов, 4,5 тысячи домов с населением 14 тысяч человек, - доложил глава МЧС Владимир Пучков.



По словам министра, под удар стихии попали 10,5 тысячи гектар сельскохозяйственных угодий, подтоплено или повреждено 200 километров дорог, 70 мостов. Нет устойчивой связи с рядом населённых пунктов. В пунктах временного размещения находятся более 200 человек. Идет вакцинация населения. Обустроено семь лодочных переправ, создан воздушный мост к труднодоступными поселениями.



Он добавил, что из резервного фонда выделено 718 млн рублей в качестве помощи пострадавшим и для компенсации утраченного имущества, но окончательная его оценка будет сделана после спада воды. К сентябрю 2017 года планируется завершить восстановительные работы.

- Вы понимаете, насколько это важно, нельзя затягивать, - отметил президент.



Другой темой встречи стало расширение территории России в Арктике. Заявка в ООН уже подана, обычно ее рассматривают в течение трех-пяти лет, но Россия настаивает, чтобы решение было готово уже летом 2017 года. Наша страна претендует на 1,2 млн квадратных километров арктических территорий.



- Здесь получается так, что представленные материалы перекрывают 550 тысяч квадратных километров заявляемых РФ территорий, в том числе по Северному полюсу. В связи с этим для ускорения рассмотрения российской заявки целесообразно обеспечить по каналам МИД России проведение уже осенью этого года двусторонних консультаций с датской стороной по вопросу подписания соглашения предварительного по разграничению сопредельных участков на континентальном шельфе в Северном Ледовитом океане, - рассказал министр природных ресурсов Сергей Донской.



Глава Минприроды также предложил вести мораторий на выделение новых участков для разработки нефтегазовым компаниям в Арктике, чтобы они сфокусировались на работе с уже выделенными месторождениями. Сергей Донской пригласил Владимира Путина посетить остров Александрова архипелага Земля Франца-Иосифа, чтобы оценить результат проведенных работ по уборке территорий от мусора. Президент не исключил, что совершит визит в следующем году.



Обсудили также борьбу с африканской чумой свиней. Решение этой проблемы позволит увеличить поставки свинины в Китай. Правительство намерено ужесточить требования по контролю за нераспространением инфекции. Вокруг больших ферм создадут буферную зону, чтобы исключить контакт свиней с дикими кабанами, которые переносят чуму.