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Хоккеист Михаил Бутурлин заподозрен в краже сумки с 3 млн рублей

60-летний подозреваемый задержан, факт кражи проверяется, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен

Известный центрфорвард, ныне судья и хоккейный администратор 60-летний Михаил Бутурлин задержан полицией по подозрению в краже сумки с крупной суммой в аэропорту Внуково.

Инцидент произошел 4 сентября. В процессе прохождения досмотра у одного из пассажиров пропала сумка с 3 млн рублей, $100 и документами.

Слова источника в правоохранительных органах столицы приводит ТАСС: «В ходе проверки записей камер видеонаблюдения полиция установила и задержала подозреваемого в этой краже. Им оказался известный в прошлом хоккейный нападающий Михаил Бутурлин. Похищенное у него было изъято».

Бутурлина доставили в отдел полиции, где он отказался от дачи показаний, сославшись на ст. 51 Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого.

Пресс-служба управления на транспорте МВД РФ по ЦФО сам факт задержания подозреваемого в краже ручной клади в аэропорту Внуково подтвердила, не уточнив других подробностей, пишет ТАСС.

Михаил Бутурлин в 1980-е годы выступал за ярославское «Торпедо». Выступал за сборную РСФСР в турнире в Японии, где был признан лучшим нападающим соревнований. После завершения спортивной карьеры в течение 18 лет был хоккейным судьей. В 2005–2006 годах работал в Федерации хоккея России, а в 2006–2009 годах — менеджером в подмосковном ХК МВД, выступавшем в Суперлиге. С 23 декабря 2009 года был начальником московской команды «Спартак», а в 2013-м, как писали «Известия», приступил к обязанностям начальника команды ЦСКА вместо Олега Шульи.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Хоккеист Михаил Бутурлин заподозрен в краже сумки с 3 млн рублей

60-летний подозреваемый задержан, факт кражи проверяется, вопрос о возбуждении уголовного дела пока не решен

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