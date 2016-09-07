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В Азовском море погиб российский пограничник

Еще один пропал без вести

Российский пограничник погиб и еще один пропал без вести во время выполнения служебных обязанностей в акватории Азовского моря, заявил представитель пресс-службы погрануправления ФСБ по Краснодарскому краю.

Его слова цитирует «РИА Новости».  

«В акватории Азовского моря близ станицы Должанской Ейского района при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю, поиски второго продолжаются», — сказал представитель пограничного управления ФСБ.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил о том, что катер с военными перевернулся. Также сообщается, что третий член экипажа смог самостоятельно добраться до берега. 

Собеседник агентства сообщил, что инцидент произошел в 800 м от берега напротив пляжа «Коралл». Причины гибели сотрудника погранотряда пока устанавливаются, проводится проверка. 

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Азовском море погиб российский пограничник

Еще один пропал без вести

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