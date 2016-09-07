Московская международная книжная ярмарка открылась в столице

В программе — встречи с писателями, актерами, деятелями культуры, искусства, политики, науки и спорта
29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) открылась в столице на ВДНХ в среду. Она будет проходить с 7 по 11 сентября. Свою продукцию представят около 500 российских издательств, а также страны ближнего и дальнего зарубежья.
В программе ММКВЯ заявлено около 800 мероприятий: встречи с писателями, актерами театра и кино, деятелями культуры, искусства, политики, науки и спорта. Также пройдут презентации литературных новинок, пишет «Русская планета».
Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит на ярмарке читателям свой роман о зомби «КваZи». Пройдет презентация новой книги Виктора Пелевина «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».
Деятели кинематографа примут участие в книжной ярмарке в честь Года кино в России. Режиссерам и продюсерам будут предложены лучшие произведения для дальнейшей экранизации.
Греция станет почетным участником ММКВЯ. Она представит публике своих известных детских поэтов и писателей, а также подборку греческого кинематографа.
Куба проведет мероприятия в честь празднования 90-летия со дня рождения Фиделя Кастро. На стенде республики будут представлены уникальные фотографии и интересные факты из жизни революционера.
Армения презентует антологию Валерия Брюсова «Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней».
Подробную подборку важнейших мероприятий ММКВЯ читайте далее в материале «Известий»:
Самые интересные события Московской книжной ярмарки. Выбор «Известий»
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