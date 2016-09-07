Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос об и.о. президента

Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос о кандидатуре и.о. президента. Обе палаты парламента страны соберутся на внеочередное совместное заседание, сообщило телевидение Узбекистана.

«Законодательная палата и кенгаш (совет) сената парламента Узбекистана приняли решение о созыве внеочередного совместного заседания 8 сентября, в повестку дня включен вопрос об исполняющем обязанности президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Напомним, Ислам Каримов скончался на 78-м году жизни 2 сентября. Он был погребен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей 3 сентября. В Узбекистане был объявлен трехдневный траур.

Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.