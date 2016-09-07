Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос об и.о. президента

Обе палаты парламента страны соберутся на специальное совместное заседание

Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос о кандидатуре и.о. президента. Обе палаты парламента страны соберутся на внеочередное совместное заседание, сообщило телевидение Узбекистана.

«Законодательная палата и кенгаш (совет) сената парламента Узбекистана приняли решение о созыве внеочередного совместного заседания 8 сентября, в повестку дня включен вопрос об исполняющем обязанности президента Республики Узбекистан», — говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Напомним, Ислам Каримов скончался на 78-м году жизни 2 сентября. Он был погребен на кладбище Шахи-Зинда недалеко от могил родителей 3 сентября. В Узбекистане был объявлен трехдневный траур.

Каримов занимал пост президента Узбекистана с 1991 года. До этого, с 1989 по 1991 год, он возглавлял Узбекскую ССР, входившую в состав СССР.

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос об и.о. президента

Обе палаты парламента страны соберутся на специальное совместное заседание

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Тимофей Сергейцев

политолог

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения

Мнение

Вячеслав Матузов

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке