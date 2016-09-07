Двое фигурантов дела «гонщиков» на Gelandewagen не признали вину

Перед началом суда Руслан Шамсуаров, сын вице-президента «Лукойла», оттолкнул журналистку и отобрал у нее телефон
Двое фигурантов дела «гонщиков» на Gelandewagen, в том числе и сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров, не признали вину. Находившийся за рулем автомобиля Абдувахоб Маджидов признал ее лишь частично.
На заседании суда Руслан Шамсуаров сказал, что сожалеет о своем поступке.
«Я искренне сожалею, но никаких преступлений я не совершал», — цитирует Шамсуарова агентство «Интерфакс».
Напомним, молодых людей обвиняют в совершении преступления по статьям «Угроза применения насилия в отношении представителя власти» и «Оскорбление представителя власти».
Перед заседанием суда, которое прошло в среду, сын вице-президента компании «Лукойл» Руслан Шамсуаров накричал на журналистку.
Как пишет «Свободная пресса», девушка попыталась взять у Шамсуарова интервью, но обвиняемый ее оттолкнул и отобрал телефон.
«Известия» ранее писали, что 22 мая Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов, Виктор Усков, а также Мара Багдасарян устроили на улицах столицы гонки с полицейскими.
Они грубо нарушали правила дорожного движения: пересекали двойную сплошную полосу, заезжали на тротуары и газоны, не повиновались требованиям полиции остановиться. При этом молодые люди вели трансляцию в социальной сети Periscope.
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