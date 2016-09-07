ОБСЕ: Ситуация с безопасностью на Донбассе значительно улучшилась

Ситуация в сфере безопасности на востоке Украины значительно улучшилась. Об этом в среду сообщил журналистам специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик.

Сайдик связал улучшение ситуации в Донбассе с началом учебного года.

«Ситуация по безопасности значительно улучшилась в связи с соблюдением режима тишины с начала учебного года», — цитируют Мартина Сайдика СМИ. На минувшей неделе 2 сентября специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ заявила о существенном уменьшении количества насилия на востоке Украины.

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