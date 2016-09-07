Штайнмайер и Эйро планируют посетить Киев на следующей неделе

Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он вместе со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро планирует посетить Украину на следующей неделе.



«На следующей неделе вместе с моим французским коллегой я вновь буду на Украине и проведу там переговоры относительно того, когда мы встретимся в «нормандском формате» и встретимся ли вообще», — цитирует его слова агентство Reuters.



Ранее Киев предложил провести встречу в «нормандском формате» — лидеров России, Украины, Франции и ФРГ — на полях саммита G20, который пройдет в Китае 4–5 сентября.

Однако, как сообщил 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этот раз такой встречи не будет.

Напомним, президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров в «нормандском формате» после того, как в ночь на 7 августа ФСБ предотвратила попытку прорыва в Крым диверсантов с территории Украины, которые планировали устроить теракты на полуострове. Сообщалось, что атаки готовились главным управлением разведки минобороны Украины.