Штайнмайер и Эйро планируют посетить Киев на следующей неделе

Главы МИД Германии и Франции хотят выяснить на Украине возможность встречи в «нормандском формате»
Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что он вместе со своим французским коллегой Жан-Марком Эйро планирует посетить Украину на следующей неделе.
«На следующей неделе вместе с моим французским коллегой я вновь буду на Украине и проведу там переговоры относительно того, когда мы встретимся в «нормандском формате» и встретимся ли вообще», — цитирует его слова агентство Reuters.
Ранее Киев предложил провести встречу в «нормандском формате» — лидеров России, Украины, Франции и ФРГ — на полях саммита G20, который пройдет в Китае 4–5 сентября.
Однако, как сообщил 31 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, на этот раз такой встречи не будет.
Напомним, президент России Владимир Путин заявил о бессмысленности переговоров в «нормандском формате» после того, как в ночь на 7 августа ФСБ предотвратила попытку прорыва в Крым диверсантов с территории Украины, которые планировали устроить теракты на полуострове. Сообщалось, что атаки готовились главным управлением разведки минобороны Украины.
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