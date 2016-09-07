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Итальянец получил счет от энергокомпании на €65 тыс.

Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета, выставленного жителю Рима за 10 лет, до 19 сентября

Житель Рима Даниэле Каметти Аспари стал «героем» Facebook после того, как опубликовал на своей страничке 34-страничный счет от энергокомпании Асеа. В компании полагают, что итальянец задолжал ей €65,5 тыс., мужчина утверждает, что каждые два месяца вносил платежи от €150 до €200.

Тонкость спора состоит в том, что счет фотографу предъявлен за 10 лет.

По словам фотографа, сотрудники компании должны были снимать показания цифрового счетчика раз в месяц или хотя бы раз в год. Однако за десять лет показания счетчика ни разу не были взяты, пишет «должник» на своей страничке в Fb.

Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета до 19 сентября.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Итальянец получил счет от энергокомпании на €65 тыс.

Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета, выставленного жителю Рима за 10 лет, до 19 сентября

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