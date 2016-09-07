Итальянец получил счет от энергокомпании на €65 тыс.

Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета, выставленного жителю Рима за 10 лет, до 19 сентября
Житель Рима Даниэле Каметти Аспари стал «героем» Facebook после того, как опубликовал на своей страничке 34-страничный счет от энергокомпании Асеа. В компании полагают, что итальянец задолжал ей €65,5 тыс., мужчина утверждает, что каждые два месяца вносил платежи от €150 до €200.
Тонкость спора состоит в том, что счет фотографу предъявлен за 10 лет.
По словам фотографа, сотрудники компании должны были снимать показания цифрового счетчика раз в месяц или хотя бы раз в год. Однако за десять лет показания счетчика ни разу не были взяты, пишет «должник» на своей страничке в Fb.
Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета до 19 сентября.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.