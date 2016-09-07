Итальянец получил счет от энергокомпании на €65 тыс.

Житель Рима Даниэле Каметти Аспари стал «героем» Facebook после того, как опубликовал на своей страничке 34-страничный счет от энергокомпании Асеа. В компании полагают, что итальянец задолжал ей €65,5 тыс., мужчина утверждает, что каждые два месяца вносил платежи от €150 до €200.

Тонкость спора состоит в том, что счет фотографу предъявлен за 10 лет.



По словам фотографа, сотрудники компании должны были снимать показания цифрового счетчика раз в месяц или хотя бы раз в год. Однако за десять лет показания счетчика ни разу не были взяты, пишет «должник» на своей страничке в Fb.



Энергопоставщик настаивает на полном погашении счета до 19 сентября.