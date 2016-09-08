Генералы не дали Обаме стать «голубем мира»

Президент США Барак Обама не раз заявлял о необходимости двигаться к созданию безъядерного мира и даже планировал провозгласить отказ Вашингтона от возможности нанесения превентивного ядерного удара в случае конфликта. Однако многочисленные советники американского лидера заставили его оставить эту идею. На фоне недовольства военной политикой демократов 88 генералов США в отставке написали коллективное письмо в поддержку кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, который, по их мнению, способен укрепить национальную безопасность, поскольку, в отличие от других политиков, не занимался «разрушением вооруженных сил» Америки.

— Ядерное оружие уже давно превратилось в политический фактор. Все понимают, что это не средство ведения войны, учитывая катастрофические последствия. Сейчас США действительно пытаются двигаться по пути уменьшения роли ядерного оружия и сокращения арсенала, параллельно увеличивая потенциал высокоточного оружия. Поэтому подобная инициатива вполне укладывается в этот подход. Думаю, предложение Обамы немного забегает вперед, но абсолютно соответствует выбранному Америкой курсу, — пояснил «Известиям» заместитель директора Института США и Канады генерал-майор в отставке Павел Золотарев.

Президент Обама, обладатель Нобелевской премии мира, неоднократно повторял, что в будущем планета должна быть избавлена от ядерного оружия. Сегодня идея американского лидера кажется слабореализуемой, учитывая общую международную напряженность.



В своих стремлениях к безъядерному миру Барак Обама планировал, что Америка откажется от применения ядерного оружия первой, однако столкнулся с сильным недовольством высокопоставленных советников по национальной безопасности, сообщает New York Times. По мнению военного лобби США, подобный шаг поставит под угрозу безопасность американских союзников и автоматически усилит потенциал России и Китая.

По мнению аналитиков, сегодня американский лидер оказался в сложном положении. С одной стороны, на Обаму давят сторонники контроля за вооружениями, требуя принять меры, отвечающие его обещанию добиться «полного ядерного разоружения». С другой — президент не может противостоять Пентагону, в котором его подход расценивают как проявление слабости.

Госсекретарь Джон Керри также считает, что отказ от превентивного ядерного удара не пойдет на пользу положению США на мировой арене. Союзники Вашингтона в Европе и без того обеспокоены заявлениями Трампа, уверенного, что США тратят на их безопасность слишком много средств и европейским странам стоит больше рассчитывать на себя, чем на американский «ядерный зонтик». Кроме того, под боком у Японии и Южной Кореи — ключевых партнеров Америки в Азии — играет атомными мускулами КНДР, лидер которой Ким Чен Ын периодически грозится нанести ядерный удар в том числе по США. Страх перед северокорейской угрозой может заставить Токио и Сеул задуматься о разработке собственного ядерного оружия.

Между тем на этом фоне 88 отставных американских генералов написали письмо в поддержку Трампа, в котором утверждается, что система национальной безопасности Штатов нуждается в изменениях и именно республиканец способен восстановить былую славу «вооруженных сил страны». По их мнению, страна нуждается в политике, который не занимался «разрушением вооруженных сил» США. Генералы признались, что хотят видеть Трампа главнокомандующим, и призвали американских граждан поддержать его кандидатуру. Военные круги недовольны нынешним положением дел в армии и винят в этом засидевшуюся в Белом доме администрацию демократов.

— Если бы Обама действительно хотел провозгласить отказ от нанесения ядерного удара, то он бы это сделал. И никакое военное лобби не смогло бы ему в этом помешать. То, что армейские круги в США считают, что военная слава Америки в последние годы потухла, — правда. За десять лет они не добились успеха ни в одной войне. Поэтому генералы и поддержали Трампа. Не исключаю, что Трамп вполне может начать какую-нибудь военную авантюру, — отметил в разговоре с «Известиями» доцент факультета международной политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

