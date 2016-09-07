«Хор русской армии» исполнил свою версию «В Питере — пить». Видео

Коллектив из Санкт-Петербурга «Хор русской армии» исполнил свою версию хита группы «Ленинград» «В Питере — пить». Музыканты изменили оригинальный текст песни. Кавер-версию они назвали «В Питере — петь».

Все бранные слова и упоминания наркотиков с алкоголем заменены на всевозможные музыкальные термины, пишут Дни.ру.

Музыканты «Хора русской армии» также сняли клип на кавер популярной песни. Ролик, опубликованный на Youtube, набирает популярность. За два дня он набрал почти 300 тыс. просмотров.



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