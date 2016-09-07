Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

«Хор русской армии» исполнил свою версию «В Питере — пить». Видео

Музыканты коллектива изменили оригинальный текст песни, заменив бранные слова

Коллектив из Санкт-Петербурга «Хор русской армии» исполнил свою версию хита группы «Ленинград» «В Питере — пить». Музыканты изменили оригинальный текст песни. Кавер-версию они назвали «В Питере — петь».

Все бранные слова и упоминания наркотиков с алкоголем заменены на всевозможные музыкальные термины, пишут Дни.ру.

Музыканты «Хора русской армии» также сняли клип на кавер популярной песни. Ролик, опубликованный на Youtube, набирает популярность. За два дня он набрал почти 300 тыс. просмотров.

Читайте также:

Сергей Шнуров: «Я не отношусь к людям, как к дебилам»

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

«Хор русской армии» исполнил свою версию «В Питере — пить». Видео

Музыканты коллектива изменили оригинальный текст песни, заменив бранные слова

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Интервью

Сергей Шнуров

предводитель группировки «Ленинград»

Все интервью

Интервью

Ренат Давлетьяров

продюсер, кинорежиссер, сценарист 

Все интервью

Интервью

Владимир Епифанцев

актер

Все интервью

Интервью

Максим Аверин

заслуженный артист России

Все интервью

Интервью

Ирина Мазуркевич

народная артистка России

Все интервью
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке