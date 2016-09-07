Нелегал с ножом напал на полицейских в одном из парков Брюсселя

Неизвестный мужчина с ножом напал на двух стражей порядка в одном из парков Брюсселя.

Как сообщает бельгийское агентство Belga, никто из полицейских не пострадал, так как на них были бронежилеты. Нападавший был задержан.

Задержанный оказался мужчиной марокканского происхождения, который находится в Бельгии нелегально.



Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Моленбек, которая известна тем, что в ней жили несколько организаторов терактов в Европе.



Так, 18 марта 2016 года в ходе спецоперации был задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам. Его арестовали после четырех с лишним месяцев, во время которых его разыскивали полицейские всех европейских стран.



Напомним, в Бельгии в связи с терактами, произошедшими в марте этого года, введен повышенный уровень террористической опасности.

