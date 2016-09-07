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Нелегал с ножом напал на полицейских в одном из парков Брюсселя

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В результате атаки стражи порядка не пострадали, на них были надеты бронежилеты

Неизвестный мужчина с ножом напал на двух стражей порядка в одном из парков Брюсселя.

Как сообщает бельгийское агентство Belga, никто из полицейских не пострадал, так как на них были бронежилеты. Нападавший был задержан.

Задержанный оказался мужчиной марокканского происхождения, который находится в Бельгии нелегально.

Уточняется, что инцидент произошел в коммуне Моленбек, которая известна тем, что в ней жили несколько организаторов терактов в Европе.

Так, 18 марта 2016 года в ходе спецоперации был задержан предполагаемый организатор парижских терактов Салах Абдеслам. Его арестовали после четырех с лишним месяцев, во время которых его разыскивали полицейские всех европейских стран.

Напомним, в Бельгии в связи с терактами, произошедшими в марте этого года, введен повышенный уровень террористической опасности. 

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Нелегал с ножом напал на полицейских в одном из парков Брюсселя

В результате атаки стражи порядка не пострадали, на них были надеты бронежилеты

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