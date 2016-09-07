Реальные расходы россиян в августе упали до уровня 2012 года

Москвичи сократили свои траты по сравнению с июлем на 4,7%
Реальные расходы россиян в августе 2016 года сократились на 2% по сравнению с июлем, согласно данным исследования холдинга «Ромир». Уровень расходов жителей России снизился до значений 2012 года.
Исследование было проведено в 181 городе с населением более 10 тыс. человек. «Августовский показатель реальных расходов оказался даже ниже нулевой точки отсчета в январе 2012 года, опустившись до отметки в 98%», — говорится в нем.
Инфляция за год составила 6,8%, а расходы граждан по отношению к августу прошлого года выросли лишь на 0,7%, пишет «Русская планета». Традиционного роста потребительской активности после достижения дна в июне–июле не произошло, по оценкам экспертов.
Резкий скачок доли продовольственных товаров в общей корзине повседневных затрат россиян до 67% произошел в июле. Теперь этот показатель опять вернулся к отметке 50%. Это объясняется сезонным снижением цен на фрукты и овощи.
У москвичей сокращение затрат по сравнению с июлем составило 4,7%, у жителей Санкт-Петербурга — 5,3%.
Напомним, в Росстате сообщили в понедельник, что в августе инфляция в России оказалась нулевой. С начала года потребительские цены выросли на 3,9%, в годовом выражении это составляет 6,8%.
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