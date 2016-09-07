«Бессмертный полк» стал книжным проектом

Книжный проект «Бессмертный полк», посвященный реальным историям героев Великой Отечественной войны, стартовал в издательстве «АСТ». Первые пять книг будут выпущены до конца 2016 года, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.

«Количество историй, которыми с нами делятся дети и внуки очевидцев событий, достаточно велико, уже несколько тысяч, и они продолжают приходить. Поэтому мы сформировали редакционную коллегию. Для начала будет подготовлено пять книг, которые мы собираемся выпустить тиражом 50 тыс. экземпляров. Они выйдут уже в этом году. В дальнейшем серию хотелось бы продолжить», — сообщил Новиков.

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин рассказал, что экспертный совет союза, который будет заниматься отбором и продвижением патриотической литературы, готов оказать поддержку проекту «Библиотека Бессмертного полка».

«Главное — это то, что благодаря «Бессмертному полку» удалось показать жизнь страны через жизнь семьи. Теперь главное — чтобы идея развивалась, не стала заезженной», — заявил Степашин.

Проект «Библиотека Бессмертного полка» будет представлен на Московской международной книжной выставке-ярмарке 8 сентября в 13.00 на стенде издательства «АСТ».

«Бессмертный полк» — общественная акция-шествие, во время которой люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Она проводится в День Победы в России и других странах.