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В Сети появилось видео обрушения стены здания на юго-востоке Москвы

На месте обрушения здания работают спасатели, в результате инцидента повреждены пять автомобилей

В Сети появилось видео обрушения стены нежилого производственного здания. Обрушение произошло днем в среду на территории бывшего АЗЛК, по адресу: Волгоградский проспект, дом 36, корпус 36.

По данным спасателей, обрушение старой шахты лифта произошло на площади около 100 кв. м. Здание, стена которого обрушилась, не эксплуатировалось несколько лет.

На месте обрушения здания продолжают работу сотрудники экстренных служб столицы и МЧС. Продолжается разбор завалов, информации о пострадавших к данному часу нет.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В Сети появилось видео обрушения стены здания на юго-востоке Москвы

На месте обрушения здания работают спасатели, в результате инцидента повреждены пять автомобилей

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