В 12 городах начались собеседования с будущими волонтерами на ЧМ-2018

В среду во всех 15 волонтерских центрах, созданных к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России (в Москве и остальных городах, принимающих игры) стартовали собеседования с кандидатами в волонтеры. В одном из таких центров в Петербурге побывал корреспондент «Известий».

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Совсем небольшое помещение на Большой Морской улице, в минуте ходьбы от Дворцовой площади. В первой комнате кандидатам раздают анкеты. Затем кандидаты поочередно подходят к человеку за компьютером. Тот забирает заполненную анкету и, улыбаясь, спрашивает:

— Ваш размер одежды, пожалуйста! Верх…

Девушка слегка краснеет. Называет.

— А теперь штаны, брюки, — продолжает сотрудник центра.

Затем в компьютер вносится информация о размере ноги, и кандидата на время отпускают.

Следующий этап — непосредственно собеседование. Для этого есть отдельный класс с партами. Там с каждым пришедшим примерно полчаса ведут индивидуальную беседу. Важно все – и профессиональные способности, и личные качества. Без знания иностранного языка не обойтись, а знание нескольких иностранных языков – явное конкурентное преимущество.

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В ходе собеседований интервьюеры из центра определяют такие качества кандидата, как ответственность, стрессоустойчивость, умение общаться с людьми и работать в команде. Ну и, конечно, человек рассказывает, что его привело сюда, чем именно он бы хотел заниматься. Все интервью проходят по единой методике, разработанной для всех волонтерских центров ЧМ-2018.

В первый день в петербургский центр на собеседование пришли 70 человек. Абсолютное большинство — девушки.

— Девушек действительно больше. Соотношение примерно 60 на 40 процентов в пользу слабого пола. Но если говорить о предыдущих соревнованиях, на которые мы набирали людей, там пропорция была и вовсе 70 на 30, — призналась директор центра Марина Линович. — Подавать заявки можно было с 1 июня. Всего на текущий момент в Петербурге подано уже более 12 тыс. заявок, но их прием мы пока не останавливаем, он продлится до конца года.

В целом, от петербургского центра ждут около 2 тыс. волонтеров для Кубка Конфедераций 2017 года, который в основном будет проходить в Северной столице, и чуть меньше 2 тыс. волонтеров для сопровождения ЧМ-2018 (для всей России к чемпионату необходимо найти 15 тыс. волонтеров).

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В волонтеры идут, в основном, студенты и молодежь до 25 лет (заявку могут подавать все, кому на момент чемпионата исполнится 18), но есть и представители среднего возраста (до 45 лет), есть и небольшая «прослойка» пенсионеров. Их в петербургском центре ласково называют «серебряными волонтерами» и всячески поддерживают, тем более, что в некоторых вещах, благодаря жизненному опыту, последние могут дать фору молодым.

Имеют шанс стать волонтерами также иногородние и даже иностранцы. Главный критерий — чтобы человек приносил пользу на своей позиции. А француз ты или русский, порой не столь важно. Знание иностранных языков даже приветствуется. При этом кандидату из Парижа не требуется ехать в Петербург на собеседование, по желание оно может быть проведено с ним удаленно, к примеру, через Skype.

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Говоря о мотивации и условиях для будущих волонтеров, Марина Линович отметила, что зарплату им никто, разумеется, платить не будет, также не предоставляется и жилье. Но будет питание во время работы, бесплатная форма, экипировка на память.

Волонтеры будут задействованы в 20 различных функциональных направлениях. Так, например, первыми к работе приступят волонтеры функции «Аккредитация». Помогать зрителям быстро добираться до своих мест на трибунах будут волонтеры самой многочисленной функции «Сервисы для зрителей», а разбираться в транспортной ситуации — волонтеры «Транспорта». Применить свои знания иностранных языков смогут волонтеры департаментов «Лингвистические услуги», «Медицинское обслуживание», «Информационные технологии», «Протокол» и «Программа «Гостеприимство».

По данным на 5 сентября, Оргкомитет «Россия-2018» получил более 100 тыс. заявок от кандидатов в волонтеры. Больше всего заявок получили волонтерские центры в Москве (26249) и Петербурге (12317). Также в пятерке городов-лидеров по числу заявок Сочи (5813), Ростов-на-Дону (4721) и Екатеринбург (4014). 58% кандидатов на сегодняшний день – женщины. 78% заявок поступили от кандидатов в возрасте от 16 до 25 лет, возраст 19% кандидатов – от 26 до 40 лет, 1% заявок пришли от кандидатов, которым от 41 до 60 лет, 2% – от 60 лет и старше.

Пока самыми популярными направлениями для волонтерских центров всей России являются сервисы для команд (желающие помогать организаторам в этом направлении подали 15576 заявок), церемонии (8380 заявок) и лингвистические услуги (6338 заявок).

— Во много это связано с тем, что люди, еще не зная специфики волонтерской работы, думают, что в «сервисах для команд» они получат прямой доступ к звездам спорта. Это не совсем так, — комментирует Марина Линович. — Кто-то может в принципе ни разу не попасть на стадион, если его направят работать в аэропорту или в гостинице. Словом, такой специальности, как «работа со звездами» нет. Есть функция «Протокол», но она больше касается работы с функционерами ФИФА.

Наконец, руководитель волонтерского центра в Петербурге отметила, что кандидаты не обязаны разбираться в футболе. Да, такой вопрос может прозвучать на собеседовании. Но ответ «нет» не означает автоматического отказа кандидату. Ведь ЧМ-2018 — это не только футбольные матчи, но и масса туристических и культурных событий.

