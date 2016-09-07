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Эстония и Польша работают над созданием «военного Шенгена»

Это должно облегчить передислокацию подразделений членов НАТО в регионе

Эстония и Польша выступают за упрощение пересечения границ государств НАТО военнослужащими и подразделениями альянса и создание так называемого «военного Шенгена». На состоявшейся в Варшаве встрече министра обороны Эстонии Ханнеса Хансо с польским коллегой Антонием Мачеревичем было отмечено, что страны активно работают над тем, чтобы передислокации подразделений членов НАТО в регионе можно было осуществлять максимально просто.

«Мы работаем над тем, чтобы для пересечения границы каждым отдельным военнослужащим не нужно было принимать решения на политическом уровне, — сказал министр обороны Эстонии Ханнес Хансо. — Эстония и Польша на 100% разделяют мнение по проблемам безопасности в нашем регионе». Его слова передает «Интерфакс».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Эстония и Польша работают над созданием «военного Шенгена»

Это должно облегчить передислокацию подразделений членов НАТО в регионе

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