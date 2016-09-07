Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Росстат сообщил о возросших на 7,7% зарплатах региональных чиновников

В первом полугодии 2016 года среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных — 37,1 тыс. рублей

По данным Росстата, среднемесячный заработок гражданских служащих в регионах в первом полугодии 2016 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата муниципальных служащих повысилась на 1,9%.

Зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за шесть месяцев увеличилась на 10,8% — до 33,5 тыс. рублей, а доход служащих органов исполнительной власти субъектов РФ вырос на 1,6% — до 52,8 тыс. рублей.

Муниципальным работникам органов местного самоуправления в январе–июне подняли оплату труда на 2,7% — до 36,6 тыс. рублей.

В сообщении Росстата также сказано: «Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2016 г. был в 1,6 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».

Как писали «Известия» ранее, средняя заработная плата в России, по данным всё того же Росстата, в июне 2016 года составила 38,59 тыс. рублей — за год она выросла на 9%.

Читайте также:

В Счетной палате сравнили современные зарплаты с дореволюционными

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Росстат сообщил о возросших на 7,7% зарплатах региональных чиновников

В первом полугодии 2016 года среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных — 37,1 тыс. рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке