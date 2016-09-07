Росстат сообщил о возросших на 7,7% зарплатах региональных чиновников

В первом полугодии 2016 года среднемесячная зарплата гражданских служащих составила 39,1 тыс. рублей, муниципальных — 37,1 тыс. рублей
По данным Росстата, среднемесячный заработок гражданских служащих в регионах в первом полугодии 2016 года вырос на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, зарплата муниципальных служащих повысилась на 1,9%.
Зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти за шесть месяцев увеличилась на 10,8% — до 33,5 тыс. рублей, а доход служащих органов исполнительной власти субъектов РФ вырос на 1,6% — до 52,8 тыс. рублей.
Муниципальным работникам органов местного самоуправления в январе–июне подняли оплату труда на 2,7% — до 36,6 тыс. рублей.
В сообщении Росстата также сказано: «Уровень среднемесячной начисленной заработной платы гражданских служащих органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в первом полугодии 2016 г. был в 1,6 раза выше, чем у гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти».
Как писали «Известия» ранее, средняя заработная плата в России, по данным всё того же Росстата, в июне 2016 года составила 38,59 тыс. рублей — за год она выросла на 9%.
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