Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос о и.о. президента

Временно исполняющим обязанности президента Узбекистана в связи со смертью главы государства Ислама Каримова будет председатель сената олий мажлиса (верхней палаты парламента) Нигматилла Юлдашев
Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента) Узбекистана состоится в четверг.
Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на узбекское национальное телевидение, на повестке дня будет стоять вопрос о кандидатуре временно исполняющего обязанности президента страны.
Согласно 96-й статье конституции Узбекистана, в случае если законно избранный президент оказывается не в состоянии, постоянно или временно, исполнять свои обязанности, его функции и полномочия в полном объеме временно передаются председателю сената олий мажлиса республики.
Председателем сената олий мажлиса Узбекистана в настоящее время является Нигматилла Юлдашев.
Напомним, что правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен в субботу согласно его воле на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.
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