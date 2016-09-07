Парламент Узбекистана 8 сентября рассмотрит вопрос о и.о. президента

Совместное заседание законодательной палаты и сената олий мажлиса (верхняя и нижняя палаты парламента) Узбекистана состоится в четверг.



Как сообщает «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на узбекское национальное телевидение, на повестке дня будет стоять вопрос о кандидатуре временно исполняющего обязанности президента страны.



Согласно 96-й статье конституции Узбекистана, в случае если законно избранный президент оказывается не в состоянии, постоянно или временно, исполнять свои обязанности, его функции и полномочия в полном объеме временно передаются председателю сената олий мажлиса республики.



Председателем сената олий мажлиса Узбекистана в настоящее время является Нигматилла Юлдашев.



Напомним, что правительство и парламент Узбекистана 2 сентября сообщили, что Каримов умер в возрасте 78 лет. В стране был объявлен трехдневный траур. Ислам Каримов был похоронен в субботу согласно его воле на кладбище Шахи-Зинда в Самарканде.

