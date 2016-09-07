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Московские следователи завели на рэпера Птаху уголовное дело

Он обвиняется в разжигании межнациональной розни

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении рэпера Птахи — Давида Нуриева.

Дело против Птахи возбуждено по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Давид Нуриев более известен под псевдонимами Птаха ака Зануда. Рэпер, киноактер, участник групп «Три Кита», Centr, бывший участник группы «Отверженные». Также занимается сольной карьерой.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Московские следователи завели на рэпера Птаху уголовное дело

Московские следователи завели на рэпера Птаху уголовное делоОн обвиняется в разжигании межнациональной розни

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