Московские следователи завели на рэпера Птаху уголовное дело

Следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении рэпера Птахи — Давида Нуриева.

Дело против Птахи возбуждено по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.

Давид Нуриев более известен под псевдонимами Птаха ака Зануда. Рэпер, киноактер, участник групп «Три Кита», Centr, бывший участник группы «Отверженные». Также занимается сольной карьерой.