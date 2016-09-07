Московские следователи завели на рэпера Птаху уголовное дело

Он обвиняется в разжигании межнациональной розни
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следователи ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении рэпера Птахи — Давида Нуриева.
Дело против Птахи возбуждено по 282-й статье УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК по Москве Юлию Иванову.
Давид Нуриев более известен под псевдонимами Птаха ака Зануда. Рэпер, киноактер, участник групп «Три Кита», Centr, бывший участник группы «Отверженные». Также занимается сольной карьерой.
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.