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В России разработали планирующую авиабомбу «Дрель»

Дальность при отходе высокоточного снаряда от носителя составляет не менее 30 км

В России завершили работы по разработке планирующей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель». Она обладает возможностью самостоятельного полета к цели после запуска на расстояние до 30 км. Об этом рассказал генеральный директор НПО «Базальт» Владимир Порхачев.

По словам гендиректора, аналогов у этой бомбы без двигателя в мире нет. Государственные испытания изделия должны быть завершены в этом  году, пишет «Свободная пресса».

«Дальность при отходе от носителя — за 30 км. То есть самолет не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно находит цель само. Навигация осуществляется с помощью ГЛОНАСС. Название у нее «Дрель», — цитирует Порхачева ТАСС.

Высокоточный снаряд весит 540 кг. По информации разработчиков, даже в условиях воздействия естественных и искусственных помех он способен уничтожить бронетанковую технику, пункты связи, управления и зенитной обороны противника.

Напомним, в России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию самолета с лазерной установкой нового поколения. Она может быть установлена на самолет А-60 на базе Ил-76МД. Проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ «Сокол-Эшелон».

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В России разработали планирующую авиабомбу «Дрель»

Дальность при отходе высокоточного снаряда от носителя составляет не менее 30 км

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