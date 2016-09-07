В России разработали планирующую авиабомбу «Дрель»

В России завершили работы по разработке планирующей авиабомбы ПБК-500У СПБЭ-К «Дрель». Она обладает возможностью самостоятельного полета к цели после запуска на расстояние до 30 км. Об этом рассказал генеральный директор НПО «Базальт» Владимир Порхачев.



По словам гендиректора, аналогов у этой бомбы без двигателя в мире нет. Государственные испытания изделия должны быть завершены в этом году, пишет «Свободная пресса».



«Дальность при отходе от носителя — за 30 км. То есть самолет не входит в зону поражения ПВО, сбрасывает изделие, и оно находит цель само. Навигация осуществляется с помощью ГЛОНАСС. Название у нее «Дрель», — цитирует Порхачева ТАСС.

Высокоточный снаряд весит 540 кг. По информации разработчиков, даже в условиях воздействия естественных и искусственных помех он способен уничтожить бронетанковую технику, пункты связи, управления и зенитной обороны противника.



Напомним, в России ведутся опытно-конструкторские работы по созданию самолета с лазерной установкой нового поколения. Она может быть установлена на самолет А-60 на базе Ил-76МД. Проект реализуется в рамках опытно-конструкторских работ «Сокол-Эшелон».



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