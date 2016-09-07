Песков: новые санкции США не способствуют развитию отношений с РФ

Россия исходит из принципа взаимности во всех делах относительно санкций, и расширение их списка в отношении РФ со стороны США серьезно диссонирует с темами возможного взаимодействия двух стран, которые обсуждались на переговорах президентов Владимира Путина и Барака Обамы 5 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.



«Безусловно, в санкционных делах главный принцип, из которого мы исходим, — это принцип взаимности. Безусловно, новый перечень будет проанализирован, безусловно, это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений», — сказал Песков.

Напомним, что 6 сентября Вашингтон в очередной раз расширил санкционный список, введенный из-за украинского кризиса в отношении российских компаний.

Под действие ограничительной политики США попадает 81 компания и организация под 86 наименованиями. Из них 75 компаний — российские, причем семь организаций относятся конкретно к Крыму, который американская сторона обозначает под именем «крымский регион Украины».