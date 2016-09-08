НАТО готовит ответ на балтийскую инициативу России

Уже на ближайшем заседании Совета Россия–НАТО (СРН) альянс может дать ответ на инициативу Москвы по снижению напряженности в регионе Балтийского моря. Пока же в Брюсселе внимательно изучают российские предложения. Об этом «Известиям» сообщили в штаб-квартире альянса. Эксперты полагают, что велика вероятность достижения практических договоренностей, поскольку НАТО заинтересовано в восстановлении диалога с РФ.

— Мы приветствуем озабоченность России вопросами безопасности полетов, прозрачности и снижения рисков… В ходе нашей последней встречи Россия изложила общее видение того, как уменьшить риски и повысить прозрачность, — пояснил «Известиям» представитель альянса. — Мы запросили и теперь получили эти идеи в письменном виде. Мы внимательно их изучаем и примем решение о дальнейших шагах. Мы ожидаем, что вернемся к обсуждению этих вопросов на предстоящих встречах Совета Россия–НАТО.

Ранее постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко заявил СМИ, что очередная встреча СРН состоится не раньше второй половины сентября. По его словам, реальная работа по подготовке очередного заседания совета начнется примерно в середине сентября, когда чиновники НАТО вернутся из летних отпусков.

В начале августа «Известиям» удалось выяснить подробности содержания инициативы РФ по снижению риска инцидентов на Балтике, которая была направлена странам НАТО и Скандинавии. Данная инициатива касается прежде всего действий авиации: Россия готова обеспечить прозрачность всех действий своей авиации над Балтикой, но в ответ добивается такой же прозрачности со стороны стран НАТО, а также Швеции и Финляндии, ВВС которых после начала украинского кризиса резко увеличили активность в этом регионе. В частности, Москва предложила осуществлять все полеты боевой авиации с включенными приборами опознавания (транспондерами).

Заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН, профессор МГИМО Дмитрий Данилов пояснил «Известиям», что негативного ответа на российскую инициативу, скорее всего, не будет, ведь дальнейшее развитие политического диалога зависит от реализации практических инициатив, выдвинутых Россией.

— Одна из главных политических установок в Брюсселе — всячески демонстрировать готовность к продолжению диалога с выходом на практические договоренности, — говорит эксперт. — Сейчас им важно определить повестку дня диалога и видеть его политическую перспективу, поэтому в НАТО заинтересованы, чтобы решения именно на этом этапе были приняты. Так что они ухватятся за российские предложения. Я думаю, что это будет очень серьезно обсуждаться на экспертном уровне в ближайшие недели.

Политолог признал, что есть ряд важных военно-оперативных вопросов, которые необходимо решить сторонам.

— Действительно, есть разногласия, в частности, по транспондерам, — рассказал Дмитрий Данилов. — Все предложения подобного плана рассматриваются не только с политической точки зрения, но и с военно-оперативной. Например, не даст ли это новый канал для сбора информации.

По словам профессора, после консультаций на посольском уровне вопрос должен будет обсуждаться и согласовываться на уровне «военный–военный». Однако, он напомнил, что одной из проблем при возобновлении работы Совета Россия–НАТО было как раз отсутствие коммуникации по линии «военный–военный».

Еще одним направлением усилий РФ по укреплению мер доверия в Балтийском регионе является диалог с нейтральными странами — Швецией и Финляндией, которым были направлены предложения, аналогичные переданным представителям НАТО. С финской стороной даже была договоренность о проведении консультаций на уровне заместителей министров обороны, однако в последний момент визит был отложен по инициативе Хельсинки.

Впрочем, в министерстве обороны Финляндии «Известиям» дали понять, что не следует воспринимать отмену визита в Москву их представителя как отказ от диалога.

— Финляндия поддерживает все усилия по повышению безопасности полетов. На встрече СРН 13 июля Россия представила свои предложения членам НАТО и Финляндии со Швецией. Финляндия готовит свой ответ, — рассказал директор по связям с общественностью минобороны Финляндии Макс Архиппайнен.

При этом он особо подчеркнул, что история с несостоявшейся поездкой заместителя министра обороны Финляндии Юкка Юусти — «совершенно другой вопрос».

Относительно позиции нейтральных стран Дмитрий Данилов отметил, что они просто ждут реакции из Брюсселя на российские инициативы и лишь потом обозначат свою позицию.

— В НАТО обеспечение безопасности в северобалтийском регионе во многом определяется через консультации и партнерство с Финляндией и Швецией, поэтому с ними были согласованы решения Варшавского саммита, а теперь они будут ждать сигналов от НАТО, — пояснил эксперт.