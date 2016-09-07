Стартовал опрос про курение вейпов в общественных местах

Московская городская дума предложила жителям столицы принять участие в опросе, в ходе которого можно высказать отношение к курению вейпов в общественных местах. Он стартовал сегодня на сайте городской Думы.

Вопрос звучит так: «В последнее время в Москве набирает популярность среди молодежи курение «вейпов» (электронных мини-кальянов). «Вейпы» не являются табачным продуктом (однако в составе испаряемой жидкости могут содержать никотин) и не попадают под действующий антитабачный закон. Как вы считаете, необходимо ли приравнять курение вейпов в общественных местах к курению обычных сигарет (и закрепить законодательно)?»

В опросе есть три варианта ответов: «да», «нет» и «не знаю».

На момент написания новости чуть больше 50% голосовавших ответили на вопрос «нет».

Ранее «Известия» писали, что помощник премьер-министра РФ, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко призвал запретить вейпы.