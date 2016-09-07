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Замначальника ОВД «Лефортово» арестован до 6 ноября

Анзор Шулай подозревается в присвоении 7 млн рублей

Пресненский суд Москвы санкционировал арест заместителя начальника ОВД по району Лефортово. Анзор Шулай заключен под стражу до 6 ноября.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 ноября», — сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.

«Известия» ранее сообщали, что Анзор Шулай подозревается в присвоении 7 млн рублей. Следствие в отношении Шулая возбудило уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, Анзор Шулай с августа 2015 года по май 2016 года, злоупотребляя своими должностными обязанностями, присвоил ранее изъятые по уголовному делу денежные средства в сумме не менее 7 млн рублей.

Для того чтобы скрыть следы преступления, Шулай убедил потерпевшего по другому уголовному делу дать заведомо ложные показания. Мужчина должен был на допросе сказать, что у него украли 10 млн рублей вместо 400 тыс. Также он должен был подделать расписку.

Однако потерпевший не согласился принимать участие в преступном плане и обратился в правоохранительные органы.

Сообщается, что Анзор Шулай будет уволен из правоохранительных органов.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Замначальника ОВД «Лефортово» арестован до 6 ноября

Анзор Шулай подозревается в присвоении 7 млн рублей

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