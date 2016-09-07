Лавров в беседе с Керри обсудил решение вопроса с Ярошенко

7 сентября министр иностранных дел России Сергея Лаврова поговорил по телефону с Государственным секретарем США Джоном Керри в преддверии их встречи в Женеве.

Российский министр выразил возмущение новыми санкционными выпадами США против России под предлогом украинского кризиса, сказано в сообщении пресс-службы дипломатического ведомства. Лавров подчеркнул, что нормальное сотрудничество, в том числе по урегулированию региональных конфликтов, невозможно без соблюдения элементарных приличий.

Сергей Лавров также обратил внимание своего американского коллеги на открытое письмо матери россиянина Константина Ярошенко, содержащегося в американской тюрьме по сомнительным обвинениям, с просьбой освободить сына. Глава министерства выразил надежду, что «этот сугубо гуманитарный вопрос будет решен положительно с учетом многочисленных обращений российской стороны».

Обсуждение поднятых сегодня в телефонной беседе вопросов будет продолжено в ходе личной встречи Сергея Лаврова И Джона Керри в Женеве 8-9 сентября.

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