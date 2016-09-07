Главы Минэнерго России и Украины встретятся 21 сентября

Представители минэнерго двух государств договорились встретиться 21 сентября в Минске. Этими данными поделился с журналистами представитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе по Донбассу Мартин Сайдик.

«Представили России и Украины договорились о проведении встречи на уровне министерств энергетики 21 сентября в Минске для обсуждения вопросов по восстановлению ЛЭП в зоне конфликта»,— приводит ТАСС слова Мартина Сайдика.

В Минске в среду прошли заседания контактной группы по Украине и тематических подгрупп. Ранее Сайдик заявил, что ситуация с безопасностью на Донбассе значительно улучшилась.

8-9 сентября состоится встреча Мартина Сайдика с главой МИДа России Сергеем Лавровым.