Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму. Спортсмен прошел медицинское обследование, врачами поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки.

«По итогам медицинского обследования поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации»,—говорится в сообщении футбольного клуба.

Тарасов получил травму, когда играл за сборную России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).

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