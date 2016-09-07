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Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму

Футболисту поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки, сообщается на сайте ФК «Локомотив»

Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму. Спортсмен прошел медицинское обследование, врачами поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки.

«По итогам медицинского обследования поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки. Игрок будет прооперирован и вскоре приступит к курсу реабилитации»,—говорится в сообщении футбольного клуба.

Тарасов получил травму, когда играл за сборную России в товарищеском матче с командой Турции (0:0).

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов получил серьезную травму

Футболисту поставлен диагноз – разрыв передней крестообразной связки, сообщается на сайте ФК «Локомотив»

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Сергей Лисин

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