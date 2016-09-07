В ДТП с участием грузовика под Петербургом погибли семь человек

Двое из них были несовершеннолетними
Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, погибли в дорожной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области.
«Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП грузовик сгорел, легковой автомобиль разорвало пополам», — заявил представитель полиции.
Отмечается, что водитель грузовика выжил и его доставили в больницу Кингисеппа. В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу.
Первое сообщение о ДТП с участием двух автомобилей в Кингисеппском районе поступило в 14.20.
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