В ДТП с участием грузовика под Петербургом погибли семь человек

Семь человек, среди которых двое несовершеннолетних, погибли в дорожной аварии в Кингисеппском районе Ленинградской области.

«Столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП грузовик сгорел, легковой автомобиль разорвало пополам», — заявил представитель полиции.



Отмечается, что водитель грузовика выжил и его доставили в больницу Кингисеппа. В прокуратуре Ленинградской области сообщили, что, по предварительным данным, причиной аварии стал выезд легковушки на встречную полосу.



Первое сообщение о ДТП с участием двух автомобилей в Кингисеппском районе поступило в 14.20.