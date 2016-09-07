Режим КТО в Дагестане отменен после ликвидации шести боевиков

Режим контртеррористической операции в дагестанском городе Избербаш и в столице республики Махачкале отменен в 19.00 по московскому времени после ликвидации шести боевиков.

«В 19.00 режим контртеррористической операции в городе Избербаш и в Кировском районе Махачкалы снят», приводит «РИА Новости» слова представителя оперативного штаба по республике.

Режимы КТО были введены в городе Избербаш сегодня в 6.00 мск, в Кировском районе Махачкалы — в 7.00 мск.

Ранее в среду «Известия» сообщали об уничтожении боевиков, которые были причастны к ряду дерзких преступлений, в том числе к нападению на сотрудников ДПС в августе 2016 года, попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше и расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.



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