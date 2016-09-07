Режим КТО в Дагестане отменен после ликвидации шести боевиков

В Избербаше и Махачкале снят режим контртеррористической операции, введенный здесь в среду утром
Режим контртеррористической операции в дагестанском городе Избербаш и в столице республики Махачкале отменен в 19.00 по московскому времени после ликвидации шести боевиков.
«В 19.00 режим контртеррористической операции в городе Избербаш и в Кировском районе Махачкалы снят», приводит «РИА Новости» слова представителя оперативного штаба по республике.
Режимы КТО были введены в городе Избербаш сегодня в 6.00 мск, в Кировском районе Махачкалы — в 7.00 мск.
Ранее в среду «Известия» сообщали об уничтожении боевиков, которые были причастны к ряду дерзких преступлений, в том числе к нападению на сотрудников ДПС в августе 2016 года, попытке подрыва СВУ в районе железнодорожного переезда в Избербаше и расстрелу жителей в селении Сергокала 10 июля 2016 года.
Читайте также:
СКР возбудил уголовные дела после двух спецопераций в Дагестане
Что вы думаете? [?]
Содержание комментариев на опубликованные материалы является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением администрации сайта. Администрация сайта не несет ответственности за содержание комментариев.
Не подлежат публикации комментарии:
– содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т. п. характера;
– содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
– нарушающие положения действующего законодательства.
Нажатие кнопки «Отправить» является безоговорочным принятием этих условий.