Новости, деловые новости - Известия
Среда,
7 сентября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

Хакерская атака обрушила сайт «Левада-центра»

Комментарии 1

Технические специалисты решили техническую проблему, пояснили в администрации центра

Вечером в среду сайт «Левада-центра» был атакован хакерами. Пользователи не могли зайти на сайт, при попытке открыть главную страницу сайта «Левада-центра» на мониторе отображалось сообщение «Аккаунт отключен администратором сервера». В настоящее время сайт работает без перебоев и выдачи ошибок.

В понедельник Аналитический центр Юрия Левады по итогам проведенной внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.

«Проверкой установлено, что Аналитический центр Юрия Левады в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», — сообщил представитель Минюста России.

Читайте также: В Кремле предложили «Левада-центру» обжаловать решение Минюста​​​​​​​

Написать комментарий
Известия // среда, 7 сентября 2016 года

Хакерская атака обрушила сайт «Левада-центра»

Технические специалисты решили техническую проблему, пояснили в администрации центра

скопируйте этот текст к себе в блог:

Новости партнеров

﻿
﻿

Комментарии

Мнение

Игорь Воеводин

публицист

Все мнения

Мнение

Анатолий Вассерман

публицист

Все мнения

Мнение

Александр Шлычков

общественный деятель

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке