Хакерская атака обрушила сайт «Левада-центра»

Вечером в среду сайт «Левада-центра» был атакован хакерами. Пользователи не могли зайти на сайт, при попытке открыть главную страницу сайта «Левада-центра» на мониторе отображалось сообщение «Аккаунт отключен администратором сервера». В настоящее время сайт работает без перебоев и выдачи ошибок.

В понедельник Аналитический центр Юрия Левады по итогам проведенной внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.



«Проверкой установлено, что Аналитический центр Юрия Левады в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», — сообщил представитель Минюста России.



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