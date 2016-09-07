Хакерская атака обрушила сайт «Левада-центра»

Технические специалисты решили техническую проблему, пояснили в администрации центра
Вечером в среду сайт «Левада-центра» был атакован хакерами. Пользователи не могли зайти на сайт, при попытке открыть главную страницу сайта «Левада-центра» на мониторе отображалось сообщение «Аккаунт отключен администратором сервера». В настоящее время сайт работает без перебоев и выдачи ошибок.
В понедельник Аналитический центр Юрия Левады по итогам проведенной внеплановой проверки включен в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента.
«Проверкой установлено, что Аналитический центр Юрия Левады в проверяемом периоде получал большую часть иностранного финансирования из США, в том числе грант от Висконсинского университета в Мэдисоне, курирующим учреждением по которому значится министерство обороны США», — сообщил представитель Минюста России.
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