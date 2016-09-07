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В США столкнулись два легкомоторных самолета, есть жертвы

Один из самолетов совершал тренировочный полет, говорится в сообщении местной полиции

Два легкомоторных самолета столкнулись в небе штата Джорджия, США. Инцидент произошел в округе Кэррол на западе штата в районе аэропорта Западной Джорджии, три человека погибли, сообщают американские СМИ.

Местные власти ведут расследование обстоятельств и причин инцидента. Местная полиция уточняет, что личности погибших установлены. Один из самолетов совершал тренировочный полет, говорится в сообщении.

По предварительной информации полиции, один из самолетов был тренировочным. Произошедшее не повлияло на движение на ближайших дорогах.

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Известия // среда, 7 сентября 2016 года

В США столкнулись два легкомоторных самолета, есть жертвы

Один из самолетов совершал тренировочный полет, говорится в сообщении местной полиции

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