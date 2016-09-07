Идут обыски по делу о неуплате налогов почти на 800 млн

Следователи совместно с сотрудниками полиции и ФСБ проводят обыски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях по уголовному делу одной из компаний, торговавших мототранспортом. Фирма уклонилась от уплаты налогов на сумму 788 млн рублей.

В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях следователи и сотрудники региональных управлений МВД и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят 19 обысков, в ходе которых изымаются документы и предметы, имеющие значение для следствия. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

На компанию, продававшую мототранспорт, заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»).

Следователи считают, что в 2012–2013 годах коммерческая структура, основным видом деятельности которой является оптово-розничная торговля мототранспортными средствами, уклонилась от уплаты налога в бюджет РФ на добавленную стоимость на общую сумму 788 млн рублей.

На какую именно компанию заведено дело, пресс-служба регионального СК не сообщает.